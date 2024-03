Benjamin Drue Reus kom til kort mod Luke Humphries. Verdensmesteren vandt 10-3 i femte runde af UK Open.

Efter en stærk turnering måtte den danske dartspiller Benjamin Drue Reus kapitulere mod overmagten i femte runde af den majorturneringen UK Open.

Verdensmesteren Luke Humphries var trods alt en for stor mundfuld for verdensranglistens nummer 120.

Humphries har vist svaghedstegn og tabt flere kampe, end han har vundet, siden han for to måneder siden vandt VM-guld, men i mødet med den upåagtede dansker vandt Humphries overlegent med 10-3.

Med et gennemsnit på over 101 per tre pile og en lukkeprocent på 62,5 ramte Humphries noget af det spil, der igennem det seneste år har bragt ham flere titler end nogen anden topspiller i samme periode.

Trods det klare nederlag vil 25-årige Benjamin Drue Reus formentlig hæfte sig ved, at han har fået et positivt udbytte af deltagelsen i den prestigefyldte turnering.

Den pædagoguddannede pilekaster fra Fyn har langt overgået sin egen forventning, og undervejs har han blandt andet slået den tidligere VM-kvartfinalist Callan Rydz og den tidligere Grand Slam-vinder José de Sousa.

Nederlaget i femte runde, der svarer til 16.-delsfinalen, sikrer danskeren 5000 pund i præmiepenge. Det svarer til cirka 44.000 kroner. Aldrig tidligere er en dansker nået så langt i en majorturnering.

Frem til og med søndag kæmper Luke Humphries og resten af verdenseliten videre om en turneringssejr, der kaster en lille million kroner af sig.

/ritzau/