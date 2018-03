Lewis Hamilton smadrede alt og alle i lørdagens Formel 1-kvalifikation. Nu gælder det årets første grandprix.

Melbourne. Den britiske verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) viste skræmmende styrke, da Formel 1-feltet lørdag kørte årets første kvalifikation.

På banen i Melbourne satte Hamilton ny banerekord og distancerede sine nærmeste konkurrenter med mere end et halvt sekund.

- Jeg er virkelig glad for den omgang. Jeg stræber altid efter perfektion, og det her var så tæt på, som jeg kan komme, siger Hamilton på lørdagens pressekonference for kvalifikationens tre hurtigste kørere.

Her blev den britiske verdensstjerne også spurgt, om han var i festhumør - eller mere præcist: om hans såkaldte party mode var aktiveret.

- Jeg er altid i party mode, lyder det fra Hamilton.

Hamilton tog sidste år sin fjerde VM-titel. Han har dermed lige så mange titler som Ferrari-rivalen Sebastian Vettel, og de to kæmper i denne sæson om at tangere Juan Manuel Fangios rekord for næstflest titler.

Indtil videre har Hamilton set stærkest ud.

Det er dog ikke kun briten, der går ind til søndagens grandprix med et godt udgangspunkt. Også danske Kevin Magnussen (Haas) sikrede sig et forrygende udgangspunkt i lørdagens kvalifikation.

Den 25-årige dansker starter som nummer fem.

Og han ser også frem til at skyde sæsonen i gang. Det siger han på vej ud på den traditionelle kørerparade i Melbourne cirka halvanden time før løbsstart.

- Jeg ser helt sikkert frem til det. Jeg er meget spændt, og jeg er bare glad for at være i top-10 - eller faktisk i top-5. Så nu vil jeg bare gøre mit bedste, siger danskeren fra en siddende position i dørkarmen i en lille veteranbil.

Sammen med resten af Formel 1-feltet ruller han under en skyfri himmel ud for at blive hyldet af Formel 1-publikummet, kort før det går løs i Melbourne.

Selve grandprixet går i gang klokken 07.10 søndag morgen dansk tid.

