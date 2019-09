15 kilometer. Mere blev det ikke til for den regerende verdensmester Yohann Diniz.

Og så skulle han smide tøjet.

»At stå her og veje sig foran hele pressekorpset i bar overkrop, efter at man er udgået af et løb - det er ydmygende. Yohann føler sig som en laboratorie-rotte,« siger talsmanden for det franske landshold, Nelson Monfort, til Aftonbladet.

Scenen udspillede sig efter nattens kapgang ved atletik-VM i Doha.

Her stillede franske Yohann Diniz ikke bare op som forsvarende verdensmester på 50-kilometer-distancen, han har også verdensrekorden.

Men i den dunkende hede i Doha måtte franskmanden altså udgå allerede efter 15 kilometer. Efterfølgende beordrede arrangørerne ham op på en vægt, hvor han skulle kontrolvejes. Det skulle ske i bar overkrop ved den såkaldte mixed zone, hvor journalister kan tale med atleterne.

Det gjorde Yohann Diniz så rasende, at han bagefter ikke ville tale med nogen.

»Han er så træt, at han næsten ikke ved, hvor han befinder sig,« beskrev talsmanden Nelson Monfort i stedet.

Svenske Aftonbladet har også billeder af Yohann Diniz, der står og bliver vejet i bar overkrop.

Varmen har i det hele taget været et kæmpe tema i forbindelse med afviklingen af VM-stævnet i Doha. Inde på Khalifa International Stadium er der installeret store kølende blæsere, der sænker temperaturen til omkring 22-23 grader.

Men det får atleterne på de lange distancer som maraton og kapgang ikke glæde af.

De discipliner er i stedet blevet afviklet i Dohas omkringliggende gader. Og her har der været varmt. Meget varmt.

Yusuke Suzuki blev ny verdensmester. Foto: MUSTAFA ABUMUNES Vis mere Yusuke Suzuki blev ny verdensmester. Foto: MUSTAFA ABUMUNES

Selv om arrangørerne har valgt at afvikle både maraton og kapgang ved midnatstid har der været 32 grader varmt, og eksempelvis måtte 28 løbere opgive at fuldføre kvindernes maraton-løb fredag aften af den grund.

Yohann Diniz var allerede ophidset over forholdene, inden han skulle i aktion natten til søndag.

»De har placeret os i en ovn, og det er helt umuligt. De har gjort os til forsøgskaniner,« sagde han.

Japanske Yusuke Suzuki blev ny verdensmester i kapgang.