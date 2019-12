Den dobbelte verdensmester i synkronsvømning, Varvara Subbotina, var alt andet end glad.

Den 18-årige russer havde netop - som så mange andre sportsstjerner - åbnet en Q&A på sin Instagram, hvor fans og følgere kunne stille hende et spørgsmål.

Blandt de mange forskellige spørgsmål, var der dog ét, der bestemt ikke faldt i god jord:

'Er dine bryster virkelig så store, eller er det bare en foto-effekt?,' lød spørgsmålet ifølge russiske Rt.com.

Synkronsvømmeren, der vandt VM i to discipliner tidligere i år, svarede derfor skarpt tilbage:

'Jeg vil bare spørge jer om en ting...Er I seriøse? Bruger I hjernen, før I stiller sådan et spørgsmål?'.

Det er ikke første gang, at det unge stjerneskud har haft sine udfordringer med de sociale medier.

Russeren har tidligere indrømmet, at hendes forhold Instagram var usundt, og at hun ligefrem var afhængig af det, mens hendes træner også har fortalt hende, at hun blev nødt til at skære ned på de billeder, der var for afslørende.

»Jeg blev forbudt at lægge billeder op. Senere blev vi enige om, at det skulle komme an på mine resultater. Hvis jeg præsterer godt, kan jeg lave et Instagram-opslag,« har hun tidligere fortalt til Daily Star.

Varvara Subbotina bruger nu derfor sin Instagram en smule mere kontrolleret end tidligere, hvor hun i skrivende stund har lidt over 38.000 følgere.

Den unge russiske stjerne trådte for alvor ind på synkronsvømmescenen, da hun sidste år vandt to guldmedaljer ved EM. I år fulgte hun så op på de flotte resultater og vandt to guldmedaljer ved VM i Sydkorea.

Varvara Subbotina har derudover også vundet verdensmesterskabet på ungdomsniveau hele seks gange.

