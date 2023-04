For 32-årige Michael Smith tog livet en markant drejning i starten af 2023.

Her blev han verdensmester i dart i en VM-finale, som fans beskriver som en af de bedste, da han besejrede hollandske Michael van Gerwen.

Med sejren skrev han sig ind i sportens historiebøger og sikrede sig samtidig en pengepræmie på omkring fire millioner kroner.

I øjeblikket nyder han livet i syndernes by Las Vegas, og det er et hit på sociale medier, hvor fans følger med i det gode liv. Og at dømme udfra kommentarerne på hans sociale medier elsker de det.

'Verdensmester, nummer et i verden og nu livet. Livet er komplet, makker,' skriver han på Instagram direkte fra en pool.

For Smith er der også blevet tid til at hygge sig på byens kasinoer, og det har også været med en vis succes.

På Twitter skriver han, at han netop har vundet 12.000 dollar – cirka 81.000 kroner – på en af de mange spillemaskiner.

Med andre ord går det vist meget godt for Smith i øjeblikket.

Smith har tidligere stået i to VM-finaler, hvor han tabte dem begge. Første gang var i 2019, hvor netop van Gerwen vandt foran Smith, mens han også missede VM-titlen i 2022 til skotske Peter Wright.

Men tredje gang blev lykkens gang.