I et Facebook-opslag bekræfter træneren Oleg Skyrta, at den tidligere ukrainske verdensmester i kickboksning Maksym Kagal er død.

»Desværre tager krigen de bedste. Den første verdensmester i kickboksning fra vores vidunderlige by Krementsjuk. En ærlig og anstændig mand. Hvil i fred, bror. Vi vil hævne dig,« skriver træneren i opslaget.

Den 30-årige Maksym Kagal blev verdensmester i kickboksning i Det Internationale Karateforbunds regi så sent som i 2020. Det skriver Independent.

Da krigen brød ud gjorde han som mange andre ukrainske sportsstjerner. Han valgte at tage til fronten for at deltage i kampene mod de russiske styrker.

Ifølge trænerens Facebook-opslag kæmpede Kagal med Azov-bataljonen i Mariupol, som har været under en række russiske angreb i flere uger.

Gruppen har fået en stor del af æren for at holde stand i byen, men det er også en særdeles kontroversiel bataljon

Flere internationale medier har beskrevet Azov-bataljonen, der af flere eksperter er blevet omtalt som en neonazistisk bevægelse, der nu opererer som en integreret del af Ukraines nationalgarde.

Azov-bataljonen bruger flere nazistiske symboler på sine flag og uniformer. Blandt andet den notoriske 'wolfsangel', der blev brugt af blandt andet Waffen-SS under Anden Verdenskrig.

Maksym Kagals træner skriver ikke noget i opslaget om, hvordan den tidligere verdensmester mistede livet i kamp for sit hjemland.