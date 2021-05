J. Cole – med det borgerlige navn Jermaine Cole – er mest kendt for sine bedrifter som musiker.

Siden sit første album i 2011 har han haft stor succes verden over, men i øjeblikket bryder han igennem på en lidt anden scene.

For Cole er ikke helt ueffen med en basketbold mellem hænderne. Og nu prøver han kræfter med sporten, han med egne ord elsker. Inden musikken blev en levevej, var det drømmen om en professionel karriere, der fyldte for Cole, der spillede basketball i gymnasiet.

Cole har skrevet under på en kontrakt med Patriots BBC fra Rwanda, der også spiller med i den nye turnering Basketball Africa League, der er skabt med hjælp fra den amerikanske liga NBA. Her dyster Afrikas bedste hold mod hinanden.

J. Cole in his pro basketball debut:



— 3 PTS

— 3 REB

— 2 AST

— 1-3 FG

— 17 MIN

— W



Just the warm up. pic.twitter.com/VmDPe1Dssu — Bleacher Report (@BleacherReport) May 16, 2021

Og i weekenden fik Cole så debut for sit nye hold. Her scorede han tre point, fik et par rebounds og fordelte bolden fint i sine 17 minutter på banen, hvor Patriots vandt med 83-60 over Rivers Hoopers fra Nigeria.

Planen er, at Cole skal spille med i den resterende del af Basketball Africa League, der løber til udgangen af maj. Det vil resultere i tre-seks kampe for rapperen.

Nogle vil spekulere i, at det er et marketingstunt i forsøget på at skabe omtale for den nye liga. Under alle omstændigheder har det hjulpet på omtalen af turneringen.

»Han er en virkelig god skytte. Vi valgte ham, fordi han er ret skarp. Han har en fortid i spillet. Vi synes bare, han passer perfekt ind med holdet, og vi har allerede set til træning, at han gør det godt. Han glider lige ind i truppen,« lød det fra Patriots' chef, Haydee Ndayishimiye, til AFP, da Coles kontrakt blev officiel.

J. Cole har også stadig gang i musikkarrieren. Fredag udgav han sit nyeste album, 'The Off-Season'. Søndag blev han så professionel basketballspiller.