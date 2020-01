Robert Farah kan kalde sig verdens bedste doublespiller i tennis - nu er han testet positiv for doping.

»Det er et af de mest triste øjeblik i mit liv,« lyder det fra ham.

Colombianeren er selv kommet med en udmelding om situationen på Twitter, hvor han supplerer med, at det er derfor, han ikke stiller op ved Australian Open. Forinden havde han meldt afbud 'af personlige årsager'.

Robert Farah er et kæmpe navn i double-sammenhæng.

Den stærke colombianske tennisduo Juan Sebastian Cabal og Robert Farah (th.). Foto: GLYN KIRK Vis mere Den stærke colombianske tennisduo Juan Sebastian Cabal og Robert Farah (th.). Foto: GLYN KIRK

Han ligger sammen med den faste makker og landsmand Juan Sebastian Cabal nummer et på den nyeste verdensrangliste, der udkom i mandags.

De vandt sidste år to Grand Slam-turneringer, Wimbledon og US Open, sammen og blev mod årets slutning kåret som årets double-par.

Det var 17. oktober sidste år, at 32-årige Robert Farah testede positiv for brug af Boldenona, der hører hjemme i kategorien af anabolske steroider.

»To uger tidligere den test, tog jeg en test i Shanghai, som var negativ. Og jeg er også blevet testet mindst 15 gange tidligere på tilfældige tidspunkter på tennis-touren i løbet af året med samme negative resultat,« lyder det fra Robert Farah.

I sin udmelding fortæller han, at med baggrund i en tidligere udtalelse fra den colombianske olympiske komite, mener, at Boldenona er et stof, der kan forekomme i colombiansk kød - og derfor kan påvirke atleters testresultater.

Der er endnu ikke nogen om udmelding om, hvor lang en straf Robert Farah kan se frem mod.

Ved Australian Open forventes det, at makkeren Juan Sebastian Cabal alligevel stiller op, bare med en anden spiller på samme banehalvdel.

Årets første Grand Slam begynder på mandag.