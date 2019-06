Royal Arena bliver vært for en hårdtslående begivenhed 28. september.

Her lægger verdens største liga for kampsporten Mixed Martial Arts (MMA), Ultimate Fighting Championship (UFC), vejen forbi den danske hovedstad.

Det skriver UFC i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at UFC kommer til Danmark, der bliver det 28. land, ligaen afholder et stævne i.

»Vi har i noget tid forsøgt at lave et event i Danmark, og vi er spændte på at komme til København i år,« siger David Shaw, chef for UFC's internationale indholdsafdeling i pressemeddelelsen.

»Vi har set vores passionerede skandinaviske fans lave en fantastisk atmosfære i Sverige, og vi ved, at det bliver det samme i september i København.«

Flere danskere har tidligere kæmpet i UFC, heriblandt Mads Burnell og Damir Hadzovic.

Billetterne til UFC-stævnet i Royal Arena bliver sat til salg 21. juni, oplyses det.

/ritzau/