I en alder 25 år trak Magdalena Neuner stikket og forlod rampelyset. På det tidspunkt var hun verdens bedste skiskytte.

Begrundelsen var dengang, at hun trængte til forandring efter at have domineret i skisporten allerede fra en tidlig alder. Nu uddyber hun den beslutning, hun tog for otte år siden.

Det gør hun over for den tyske avis Bild.

»Hvis jeg ikke tog guldmedaljer, følte jeg, at folk blev skuffet. Jeg havde ingen magt over mig selv, og ved OL i 2010 blev det hele for meget,« fortæller Magdalena Neuner til avisen.

Magdalena Neuner trak sig fra professionel skiskydning i 2012. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Magdalena Neuner trak sig fra professionel skiskydning i 2012. Foto: PATRIK STOLLARZ

Hun har blandt andet beskrevet OL som et 'kommercielt stunt', hvor hun eksempelvis ikke fik lov til at hilse på sine forældre - kun over telefonen. Undervejs i sin karriere modtog Neuner sågar dødstrusler:

»Det var hårdt. Jeg ved, at der er nogle derude, som hader mig,« har hun tidligere udtalt, ifølge Dagbladet.

Derfor blev trangen til at leve et andet liv - et mere normalt liv, som hun siger - for stor, hvorfor hun tog skridtet.

Magdalena Neuner nåede i alt at vinde to OL-guldmedaljer, 12 VM-guld og ikke mindre end 34 World Cup-sejre.

Hun fik professionel debut i 2006 som 19-årig.

Magdalena Neuner har dog ikke lagt skisporten helt på hylden.

For tiden agerer hun som ekspert for tv-stationen ARD under det igangværende VM-skiskydning i italienske Antholz.

På den private front er Magdalena Neuner siden blevet gift og har født to børn.