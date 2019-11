Stjerner som Michael van Gerwen og Ryan Anderson ventes at deltage, når der skal spilles dart i Forum i 2020.

En række af verdens bedste dartspillere kommer til Danmark næste år, når Forum i København er vært for Nordic Darts Masters.

Det oplyser Nordic Entertainment Group, der har tv-rettighederne til stævnet.

Nordic Darts Masters finder sted fra 12. til 13. juni.

Den forsvarende verdensmester Michael van Gerwen samt topspillere som Gary Anderson, Rob Cross og Peter Wright ventes at deltage.

- Jeg elsker København, og jeg ser frem til at deltage i Nordic Darts Masters i juni 2020. Jeg har spillet i Danmark før, så jeg ved, hvor meget danskerne sætter pris på god sport lige så vel som en god fest.

- Den her turnering kommer til at tilbyde begge dele, og jeg vil gøre alt for at at få mine hænder på trofæet, siger Michael van Gerwen.

Nordic Darts Masters bliver en del af World Series-turneringen.

Otte topspillere fra PDC (Professional Darts Corporation) skal i Forum dyste mod otte forskellige spillere fra Skandinavien.

Der blev afviklet PDC European Tour-stævner i København i 2018 og 2019.

To andre steder er også blevet bekræftet som en del af World Series.

Det drejer sig om U.S. Darts Masters, der skal holdes i Madison Square Garden i New York, samt NZ Darts Masters, der spilles i Claudelands Arena i Hamilton i det nordlige New Zealand.

Michael van Gerwen og de øvrige stjerner tager snart hul på VM i dart, der begynder 12. december og varer frem til 1. januar 2020.

