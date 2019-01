34-årige Lindsey Vonn var tilbage i konkurrence for første gang i sæsonen fredag efter en knæskade.

Den amerikanske skiløber Lindsey Vonn mangler fire World Cup-sejre for at tangere slalomlegenden Ingemar Stenmarks rekord med 86 sejre.

Fredag var 34-årige Vonn så tilbage i konkurrence for første gang i sæsonen efter en periode ude med en skade, men der var ikke meget at juble over denne gang.

Lindsey Vonn blev noteret for en 15.-plads i styrtløbskonkurrencen i italienske Cortina d'Ampezzo.

World Cup-løbet blev vundet af Østrigs Ramona Siebenhofer foran slovenske Ilka Stuhec.

- Jeg håbede, at det ville være nemt at komme tilbage og komme på podiet, men tingene skal gå min vej, og jeg leverede ikke.

- Det var godt at komme i gang, og jeg må være realistisk og acceptere, at jeg ikke har været på ski i nogle måneder, siger Lindsey Vonn ifølge AFP.

Vonn blev ramt af en knæskade i november, inden sæsonen begyndte, og skaden har holdt hende ude hele sæsonen indtil nu.

Derfor er hun fortsat noteret for 82 sejre i alt i World Cuppen i karrieren.

Hun har tidligere annonceret, at denne sæson vil blive den sidste, uanset om hun tangerer rekorden eller med fem sejre slår Ingemar Stenmarks rekord.

/ritzau/