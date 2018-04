Den amerikanske tennisstjerne glædede sig over at spille mod Wozniacki foran 12.500 fremmødte i Telia Parken.

København Ø. Mandag aften var der tennis på topniveau i Telia Parken i København, hvor Caroline Wozniacki sejrede 2-0 over Venus Williams i showkampen Champions Battle med sætcifrene 6-4 og 6-3.

Sidste gang, Williams spillede en showkamp i Danmark, var 2002. Dengang mødte en blot 12-årig Caroline Wozniacki et af sine helt store tennisidoler.

16 år senere mødtes de to som en del af verdenseliten i tennis. Og Williams kunne trods nederlaget glæde sig over at være tilbage i København og spille mod Wozniacki.

- Det er fantastisk at være tilbage efter 16 år. Det er endnu mere fantastisk at komme tilbage efter 16 år og se det barn, jeg mødte dengang, som en mester i dag. Forhåbentlig venter jeg ikke 16 år til næste gang, sagde Venus Williams.

For Caroline Wozniacki var det også en helt speciel oplevelse at kunne spille på hjemmebane foran de mange tusinde danskere.

- Det var en fantastisk følelse. Det kan ikke beskrives, hvordan det føles at spille på hjemmebane foran så mange mennesker, lød det fra Wozniacki efter kampen.

Caroline Wozniacki havde tidligere på dagen været forbi Københavns Rådhus for at blive hyldet for sin sejr ved grand slam-turneringen Australian Open.

Hun fik yderligere hyldest inden kampstart i Parken, hvor de 12.500 tilskuere gav danskeren stående bifald for den historiske bedrift af en dansk tennisspiller.

/ritzau/