Som den anden danske by i historien skal Vejle være vært for VM i kørestolsrugby. Det bliver i oktober 2022.

Det danske landshold i kørestolsrugby får fordel af hjemmebane, når der i oktober 2022 skal findes en verdensmester i sporten.

Vejle er blevet valgt som værtsby af Det Internationale Kørestolsrugbyforbund (IWRF). Det oplyser Parasport Danmark i en pressemeddelelse.

Valget af Vejle som VM-vært skal ses som en anerkendelse af, at den jyske by i august sidste år var vært for et velafviklet EM i samme sportsgren.

- Det var virkelig en fornøjelse for mig at besøge Vejle i forbindelse med EM i 2019, og det glæder mig meget, at vi nu kan se frem til et VM i 2022 i samme flotte rammer, siger IWRF-formand Richard Allcroft.

Det er anden gang i historien, at Danmark skal være vært for VM i kørestolsrugby. Første gang var i Odense i 2014.

Landsholdsanfører Leon Jørgensen ser frem til endnu et mesterskab på hjemmebane.

- Det er super fedt for os. Det er virkelig noget helt særligt at spille på hjemmebane, og jeg synes også, man kunne se til EM sidste år, at tilskuerne virkelig var den der femte mand, der var med til at løfte os i kampene. Jeg glæder mig rigtig meget til at spille i Vejle igen, siger han.

Kørestolsrugby er udviklet i Canada i 1970erne og er en holdsport med elementer fra rugby, basketball og håndbold.

Spillet blev udviklet for atleter, der foruden nedsat funktion i benene også havde nedsat arm- eller håndfunktion, og det er således et krav, at spillerne har nedsat funktion i mindst tre ud af de fire ekstremiteter.

To hold a fire spillere spiller mod hinanden og skal få bolden over modstanderens mållinje. Der må afleveres, kastes, trilles, dribles og bæres i alle retninger, og det er tilladt at have kontakt mellem kørestolene.

Danmark ligger nummer syv på verdensranglisten og har kvalificeret sig til para-OL for første gang. Para-OL i Tokyo er udskudt til 2021.

/ritzau/