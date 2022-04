Tristan Thompson kom for alvor i vælten, da hans utroskab blev afsløret.

For basketballspilleren dummede sig godt og grundigt, da han var sin verdenskendte kæreste, Khloé Kardashian, utro, hvilket førte et barn med sig.

Og den søn, der bærer navnet Theo, bliver nu vist frem af sin mor, den personlige træner Maralee Nichols.

Khloé Kardashian og Tristan Thompson. Foto: Unknown

Her ser man moder og barnet, som blev født 1. december, i matchende nattøj.

'I dag har en faderskabstest vist, at jeg er blevet far til et barn med Maralee Nichols. Jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger. Nu hvor faderskabet er blevet slået fast, ser jeg frem til at opfostre vores søn,' skrev Tristan Thompson i forbindelse med sit utroskab, som han altså har indrømmet.

'Jeg vil gerne sige undskyld til alle, jeg har såret eller skuffet gennem det her – både offentligt og privat.'

Efter den 30-årige spillers utroskab kom frem i lyset, valgte Khloé Kardashian – hvis forhold til Thompson bølgede frem og tilbage – at afslutte forholdet officielt.

De to har også et barn sammen, datteren som bærer navnet True.

Forløbet omkring Chicago Bulls-spilleren, utroskabet og sønnen Theo har dog ikke været helt uproblematisk.

Ifølge TMZ forsøgte Thompson at bestikke Maralee Nichols med 75.000 dollar – svarende til knap 500.000 kroner – for at tie stille omkring barnet.

Det nægtede Maralee Nichols, som i stedet hev ham i retten, da hun ville have ham til at betale børnepenge.

I kølvandet på utroskabet undskyldte Tristan Thompson over for Khloé Kardashian.