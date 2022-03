Flere medier erfarer, at danske Gabriel ‘Iffe’ Lundberg har skrevet kontrakt med NBA-topholdet Phoenix Suns.

Dermed bliver ‘Iffe’ den første dansker nogensinde, som får kontrakt med et NBA-hold.

Og det er en historisk stor bedrift, mener Søren Paaske, der er sportskommentator på B.T.

»Det er kæmpe, kæmpe stort. Det er en helt unik milpæl - vi kan godt kalde det en månelanding for dansk basketball. Ja, det er dansk sportshistorie, han har skrevet. Man må virkelig ikke undervurdere, hvor opsigtsvækkende det her her,« siger Søren Paaske og fortsætter:

»Først og fremmest er det jo en vild bedrift for ‘Iffe’ Lundberg, men det kommer også til at give dansk basketball et massivt løft. I basket er NBA jo mange niveauer over alt andet, så den opmærksomhed, der her skifte kommer til at generere, bliver i en helt anden størrelsesorden end alt andet, vi tidligere har set i dansk basket.«

»Og så er det jo altså værd at hæfte sig ved, at han kommer ind på et Suns-mandskab, som lige nu er NBAs tophold - og favoritten til at vinde det hele i denne sæson. Og alt tyder på, at ‘Iffe’ Lundberg nok skal få ganske fornuftigt med spilletid. Det tegner enormt spændende. Der vil være mange hardcore danske basket-fans, som popper champagnen i dag og får svært ved at bevare jordforbindelsen,« lyder det fra B.T.s sportskommentator.

Fredag blev det offentliggjort, at Lundbergs kontrakt med CSKA Moskva var blevet ophævet på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Men danskeren skulle altså ikke gå arbejdsløs ret længe, før han fik styr på sin fremtid. I første omgang gælder kontrakten med Suns for resten af sæsonen.

Hos Phoenix Suns bliver danskeren holdkammerater med stjerner som Chris Paul og Devin Booker.