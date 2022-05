VANVITTIGT!

Sådan kan man bedst beskrive den afslutning på Premier League-sæsonen, der netop har fundet sted.

For efter et sandt drama på sidste spilledag vinder Manchester City det engelske mesterskab - lige foran Liverpool.

Det står klart, efter Manchester City hev et stort comeback frem, efter at have været bagud 0-2 hjemme mod Aston Villa.

Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Foto: JASON CAIRNDUFF

Med tre scoringer på blot seks minutter i slutningen af kampen vendte hjemmeholdet nemlig kampen på hovedet og fik hele stadionet i Manchester til at gå fuldstændig amok i ellevild jubel.

For alt imens gjorde Jürgen Klopps titelkonkurrenter ellers deres for at lægge pres på, da Liverpool vandt med 3-1 hjemme over Wolverhampton.

Dermed undgik Pep Guardiolas mandskab en kæmpe skuffelse på sidste spilledag og kan for andet år i træk lade sig hylde som engelske mestre.

Da slutfløjtet lød kunne de mange vagter, der stod klar, dog ikke holde fansene væk fra banen, som i stedet forvandlede banen til et inferno af jublende City-fans.

Derfor måtte City-spillerne da også udskyde jubelscenerne kortvarigt, da de i stedet måtte flygte fra baneinvasionen.

Det var dog ikke kun i toppen af tabellen, at der var spænding på sidste spilledag.

For i bunden reddede Leeds sig endnu en sæson i Premier League, da klubben i de sidste minutter af opgøret mod Brentford hentede en 2-1-sejr på udebane. Læs mere her.

Dermed blev Burnley henvist til 18.-pladsen og en tur ned i The Championship.

I videoen øverst i artiklen kan du se de vanvittige minutter, hvor Manchester City vendte søndagens kamp på hovedet.