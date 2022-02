En basketballtræner for et ungdomshold med børn i alderen 10 år og yngre er blev fyret i weekenden, efter at han tog kvælertag på en dommer under en kamp.

Den vilde hændelse fandt sted på et sportsakademi i Californien, hvor Cleveland Cavaliers' U-10 hold kunne overvære sin træner se rødt og lade vreden gå ud over kampens dommer.

Grundlæggeren af ungdomsafdelingen i klubben, Darryl McDonald, fortæller til TMZ, at træneren fik to tekniske fejl, og så startede et verbalt skænderi mellem træneren og dommeren, der udviklede sig voldeligt.

Du kan se den voldsomme hændelse i klippet herunder

Lawd Jesus this is what we doing now days? Bruhhhhh did y’all find ol boys glasses tho pic.twitter.com/Tv8eMNnrDe — EGB Hoops (@egbhoops) January 30, 2022

Darryl McDonald var ikke selv til stede under hændelsen, men han siger til det amerikanske medie, at han iværksatte en grundig undersøgelse af hele episoden, kort efter at den fandt sted.

Han fortæller også, at kampen blev afbrudt efter episoden.

»Det var uheldigt. Vores ungdomskoncept har eksisteret i over 30 år, og før klippet overhovedet gik viralt, var træneren ikke længere en del af klubben. Det er fuldstændig uacceptabelt at opføre sig på den måde over for vores unge spillere. Der er ingen undskyldning, og jeg er ligeglad med, hvordan nogen vil forsøge at undskylde det her.«

TMZ skriver, at det ikke ser ud til, at nogen kom alvorligt til skade ved hændelsen.



Darryl McDonald ved endnu ikke, om episoden er blevet anmeldt til politiet.