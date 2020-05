Vanessa Bryant kunne i år åbne et helt særligt fødselsdagsbrev.

'I går fandt jeg en kuvert, hvorpå der stod: 'Til mit livs kærlighed, Fra Tu Papi. Jeg ventede med at åbne brevet til min fødselsdag. Det gav mig noget at se frem til.' beretter hun.

Det er på Instagram, at enken efter basketballlegenden Kobe Bryant fortæller om det særlige brev fra ægtemanden, der dukkede op. Se Instagram-opslaget nederst i artiklen

Han døde i januar i en tragisk helikopterulykke, hvor også parrets 13-årige datter Gianna samt syv andre personer mistede livet.

Brevet, Vanessa Bryant har fundet, er skrevet inden den skæbnesvangre dag, hvor alle ombord i helikopteren skulle til basketball.

'Det ironiske er, at Kobe på forsiden havde fået en kunstner til at tegne et billede af mig, hvor en engel holder mig op. Savner mit livs kærlighede og min søde lille Mamacita,' skriver Vanessa Bryant, der fik tre andre døtre med Kobe Bryant.

Det fremgår ikke, hvad der stod i brevet fra den afdøde ægtemand.

Vanessa Bryants fødselsdag kom bare få dage efter, at hun har 'fejret' sin afdøde datter Giannas fødseldag - hun ville være fyldt 14 år

Vanessa Bryant blev i øvrigt selv 38 år.