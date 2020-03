Vanessa Bryant er 'fuldstændigt knust'.

»Det er en ubeskrivelig krænkelse af menneskelig anstændighed, respekt og privatlivet hos ofrene og deres familie,« siger hendes advokat, Gary Robb, i en udtalelse.

Enken til Kobe Bryant reagerer nu ifølge nyhedsbureauet AP på meldinger om, at betjente skulle have taget billeder af resterne af de afdøde efter den helikopterulykke, der slog hendes mand, deres den 13-årige datter Gianni samt syv andre ihjel.

Ifølge nyhedsbureauet skulle Vanessa Bryant allerede umiddelbart efter efter den tragiske ulykke i slutningen af januar netop havde bedt politiet om at tage forholdsregler, der kunne forhindre sådan en situation.

Vragdele fra helikopterstyrtet. Foto: NTSB / JAMES ANDERSON HANDOUT Vis mere Vragdele fra helikopterstyrtet. Foto: NTSB / JAMES ANDERSON HANDOUT

»Det var meget vigtigt for hende, da hun ville beskytte alle ofres og deres familiers værdighed,« lyder det i en udtalelse fra hendes advokat, Gary Robb:

Vanessa Bryant skulle have bedt om, at sikre området mod og fly og fotografer.

»Dengang forsikrede sheriff Alex Villanueva om, at alle foranstaltninger ville blive mødt for at beskyttet familiernes privatliv, og det er vores forståelse, at han arbejdet hårdt for at leve op til de anmodninger,« siger advokaten Gary Robb.

Alligevel har betjente altså taget billeder af det syn, der mødte dem. Og delt dem med andre - og vist dem frem på eksempelvis en bar, som det kom frem forleden i LA Times beskrivelse af sagen.

Nu beder Bryant-familien om, at konsekvenserne bliver hårde for de betjente, der har været involveret i den prekære sag.

»De skal blive mødt af den hårdest mulige disciplinære straf, og deres identiter skal offfentliggøres for at forhindre, at billederne ikke videreformidles i yderligere grad,« siger advokaten Gary Robb.

Forlden kom det frem, at Vanessa Bryant havde lagt sag an mod det helikopterfirma, der stod for flyvningen, fordi flyvningen blev gennemført, selv om de vejrlige forhold ikke var til det.

I mandags blev der i Los Angeles holdt en mindehøjtidelighed for Kobe Bryant og de efterladte. Det kan du se uddrag fra øverst i artiklen