Med kun 1.000 kroner tilbage på kontoen tog Monica Aksamit en beslutning.

»Jeg var flov over det, men der var ikke andet, jeg kunne gøre,« siger hun.

Ved OL i Rio i 2016 vandt amerikaneren bronze i fægtning, men på det store amerikanske sportsmarked har der alligevel været langt til opmærksomhed og sponsorkroner.

Derfor valgte hun i september at oprette en indsamling på GoFundMe for at skrabe penge sammen til overhovedet at kunne deltage ved OL næste år.

Hun var flad.

2.000 kroner om måneden fra USA's olympiske komite og indtægter fra diverse modeljob, fægtetræningsjob har ikke kunnet slå til i en travl hverdag, hvor træning altid fylder meget,

»Da jeg vandt min medalje (ved OL, red.), troede jeg, at det ville være lettere at komme til Tokyo,« fortæller Monica Aksamit til New York Post:

»Men da jeg talte med en agent, sagde han: 'Der er 121 medaljevindere (fra USA, red.). Hvorfor skulle jeg vælge dig?'«

Monica Aksamit (th.) i bronzekampen ved OL i 2016. Foto: TORU HANAI Vis mere Monica Aksamit (th.) i bronzekampen ved OL i 2016. Foto: TORU HANAI

Målet var at hente 21.000 dollar (cirka 140.000 kroner) på GoFundme, og da hun lavede interviewet med New York Post, var hun godt halvvejs. Da først artiklen kom online, er det dog gået anderledes eksplosivt.

Nu er der kommet knap 26.000 dollar i kassen, cirka 175.000 kroner! Det skal være med til at sikre, at hun nu kan koncentrere sig fuldt om at træne og forhåbentlig kvalificere sig til OL næste år.

Den 29-årige fægter, der stadig bor hjemme for at spare penge, har efterhånden opgivet håbet om, at hun kan få sportskarrieren til at hænge sammen med at have et arbejde ved siden af.

»De fleste deltidsjob er fysisk hårde som eksempelvis tjenerjobbet, hvor man står op hele dage og derefter er for træt til at træne. Jeg har søgt flere deltidsjob i butikker og været ærlig om mit program. De siger altid, at de er interesserede i nogen, der kan være mere til rådighed.«