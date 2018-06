Nedturen synes uendelig for Jan Ullrich.

Engang på cykelsportens top med sejr i Tour de France - i dag vanæret og uvelkommen. Og nu har hustruen, Sara Steinhauser, gennem 12 år også forladt den i dag 44-årige tysker. Og hun har taget parrets tre sønner på fem, syv og 10 år med sig.

Det fortæller han i et interview med Bild.

»For mig handler det hele om børnene nu. De er de vigtigste. Jeg savner dem, elsker dem over alt og vil bare gerne se dem regelmæssigt,« siger Jan Ullrich, der dermed deler skæbne med landsmanden Boris Becker, der også for nylig har meddelt, at han skal skilles.

Jan Ullrich bor på Mallorca, der har været hans bopæl gennem de sidste to år. Eks-partneren har taget børnene med tilbage til Tyskland, og den tidligere cykelrytter har ikke set dem siden påske.

Ifølge egne oplysninger betaler han 4-5.000 euro om måneden i børnepenge (30-37.000 kroner).

»Jeg vil bare behandles fair. Sara skal være min ven, og pengene er ligegyldige. Det er kun papir,« siger Jan Ullrich, der altså er ramt af endnu en nedtur.

Han har været vanæret i hjemlandet, siden han i 2013 indrømmede brug af doping i sin cykelkarriere på trods af, at Tour de France-sejren i 1997 og OL-guldet i 2000 aldrig er taget fra ham.

Jan Ullrich hyldes som Tour de France-vinder i 1997. Vis mere Jan Ullrich hyldes som Tour de France-vinder i 1997.

Da Touren i sidste år startede i Tyskland, var Jan Ullrich ikke blandt de cykelnotabiliteter, der var inviteret.

I det hele taget var 2017 ikke hans år.

Her måtte han også forlade jobbet som løbsdirektør for Rund um Köln efter kun fire dage på grund af et væld af negative reaktioner mod udnævnelsen.

Det var også sidste år, at han modtog en dom for at have kørt spritkørsel.

Jan Ullrich har dog også oplevet et lyspunkt i sit liv på det seneste.

Han har fået en ny kæreste. Det er den 10 år yngre kubaner Elisabeth, der over for Bild bedyrer, at hun 'elsker alt ved ham'.

Selv har Jan Ullrich svært ved at finde ud af, hvordan han skal reagere på det hele.

»Jeg græder hele tiden. Nogle tårer af sorg, nogle tårer af glæde,« som Jan Ullrich udtrykker det.