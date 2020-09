Michael Valgren har ikke vundet et cykelløb i to et halvt år. Ved årsskiftet udløber aftalen med NTT.

Da Michael Valgren senest skulle underskrive en kontrakt med et hold i den professionelle cykelverden, havde han i samme sæson vundet både Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad.

Dengang i 2018 var han et af sportens allervarmeste navne. Det er han ikke mere.

Triumfen i Amstel Gold Race er stadig Valgrens seneste sejr. Det er snart to et halvt år siden.

Ved årsskiftet udløber aftalen med NTT. Tiden er knap, hvis han skal nå at pynte lidt på cv'et.

- Det er bare sådan et mærkeligt år. Alle "mine" løb kommer først efter Tour de France. På en måde er det måske meget godt, så jeg kan nå at præstere i dem.

- Der er selvfølgelig et pres på mig for at levere noget her under Touren for at beholde den der stjernestatus.

- Men som regel glemmer holdene ikke så hurtigt de ting, man tidligere har gjort. Det siger min agent i hvert fald, siger Michael Valgren.

Efter jubelåret 2018 skiftede han Astana ud med Dimension Data, men det sydafrikanske hold, der siden har skiftet navn til NTT, har ikke fået mange topplaceringer for lønkronerne.

Sejre har der slet ikke været nogen af. Og Valgren erkender, at resultattørken i perioder har tæret på selvtilliden.

- Ja, det har den helt sikkert. Jeg ville ønske, jeg havde vundet ti løb siden sidst. Men jeg kan se, at min træning er god, og jeg bliver ved med at køre nogle gode tal. Jeg skal bare føre det ud i cykelløbet, siger han.

At vinde i kampen med verdens bedste cykelryttere handler nemlig om andet og mere end blot at trampe lidt hårdere i pedalerne.

Mange succeser grundlægges i hovedet. Og her glider tingene lidt nemmere, hvis man har friske succesoplevelser at tænke tilbage på.

- Hvis du har selvtillid, er det, som om du kan klare at lide lidt mere i lidt længere tid. Du ved ligesom, at når du kommer op over den her stigning, så kan du køre en finale.

- Omvendt, hvis du ved, at du er bedre end ham, der sidder foran dig, og du alligevel sidder og lider, så kan du blive knækket. Det er meget mentalt i forhold til at være ovenpå. Det kan skifte fra dag til dag, siger Valgren.

Han håber, at han kan fortsætte på NTT, der efterhånden har fået et markant dansk islæt med Bjarne Riis og Lars Michaelsen i ledende stillinger og med en række andre danskere på lønningslisten.

Rygterne har i efteråret svirret om, at holdet skulle være lukningstruet, men Valgren går ud fra, at det også eksisterer efter årsskiftet.

- Vi har ikke decideret fået noget at vide, men det håber jeg stærkt på, siger han.

Det siger dog sig selv, at det er en usikker tid i cykelsporten, der har været hårdt ramt af den lange coronapause.

Normalt finder navne af Valgrens kaliber nye kontrakter hen over sommeren, men også det er helt anderledes i år.

- Alt er forskudt. Mange hold ved vel ikke, om de overhovedet fortsætter. Mange er slet ikke begyndt at skrive kontrakter for næste år, fordi de stadig leder efter sponsorer, siger han.

Som 28-årig burde han være på vej ind i det, der ofte betegnes som den bedste alder for en cykelrytter.

Han er da også overbevist om, at han kan finde tilbage til det niveau, der dengang i 2018 bragte ham helt frem i den absolutte verdenselite.

- Jeg tror stadig på, at jeg kan. Jeg havde et godt forår i 2018, men ellers plejer jeg først at komme rigtigt i gang i efteråret, når jeg har kørt en grand tour. Jeg håber, at det sker igen.

- Jeg håber, at jeg kommer i stjerneform, så jeg kan slå til i de løb, der passer mig, siger Michael Valgren med henvisning til forårsklassikerne, der i denne sæson er placeret i oktober.

/ritzau/