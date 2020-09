Michael Valgren har været imponeret af Søren Kragh Andersens gode form i de seneste dage.

Michael Valgren lykkedes ikke med sit varslede angreb på lørdagens Tour de France-etape og måtte i stedet se landsmanden Søren Kragh Andersen blive manden, der sørgede for dansk triumf i Lyon.

Kraghs sejr kommer ikke som noget stort chok for Valgren, der har set gode formtegn hos den 26-årige Sunweb-rytter i de seneste dage.

- Det er i orden af Søren. Det er altså stærkt. Han har lagt op til det hele ugen og har set vildt godt kørende ud, siger Valgren.

Lige som mange andre lagde han også mærke til, at Søren Kragh Andersen i slutfasen gik til angreb på et tidspunkt, hvor holdkammeraten Tiesj Benoot allerede var stukket af.

- Han kørte jo nærmest efter sin egen holdkammerat på et tidspunkt, og så har man altså gode ben, siger Valgren med et glimt i øjet og tilføjer:

- Fuldt fortjent og stort tillykke.

Det var ikke kun de øvrige ryttere, der undrede sig over episoden med Kragh og Benoot.

Den danske etapevinder forklarede bagefter, at der var tale om en misforståelse, og at han stoppede sit angreb, så snart han opdagede, at Benoot sad længere fremme.

Michael Valgren kom selv i mål med forfølgerfeltet og blev nummer 13.

/ritzau/