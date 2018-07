Der er en god chance for, at et udbrud kan holde hele vejen til mål på en besværlig 14. etape i Touren.

Saint-Paul-Trois-Chateaux. Ingen af de helt store bjerge er på menuen, men lørdagens 14. etape skal nu nok komme til at gøre ondt på rytterne i Tour de France-feltet.

Det går nemlig op og ned på stort set samtlige 188 kilometer fra Saint-Paul-Trois-Chateaux til Mende, og det ligner en klassisk udbrudsetape.

- Det er også det, vi håber på, siger Astana-rytteren Michael Valgren, der selv kan komme i spil til at stikke af.

- Omar Fraile får nok chancen, og jeg tror også, at jeg får mulighed for at ramme hugget. Men man skal stå tidligt op, for Omar er god til at ramme det, siger Valgren.

Etapen slutter med en kort, men stejl stigning op til flyvepladsen i Mende, hvor også klassementfolkene skal være vågne for ikke at tabe tid.

- Det bliver en rimelig hård afslutning. Hvis vi ikke kommer med i udbruddet, handler det om at køre Jakob (Fuglsang, red.) frem på den sidste stigning.

- Der er der sikkert nogle af de eksplosive ryttere, der vil køre. Eksempelvis en mand som Alejandro Valverde. Måske også Dan Martin, siger Valgren.

Astana-sportschef Lars Michaelsen kan også godt forestille sig, at Valgren kan spille en offensiv rolle på lørdagens etape.

- Hvis Michael er motiveret for det, tror jeg, han kan gøre det godt. Men det skal selvfølgelig være den rigtige konstellation i udbruddet. Ellers får det ikke lov at køre, siger Lars Michaelsen.

/ritzau/