Skakgeniet Sergej Karjakin stjæler endnu en gang overskrifter verden over.

Denne gang er det dog ikke på skakbrættet, at den russiske stjerne har skabt opmærksomhed omkring sig selv.

For i flere uger har Karjakin nemlig vist sin støtte til Ruslands præsident, Vladimir Putin, og tirsdag morgen gjorde han det så igen.

Det viser et billede, som skakspilleren har delt på det sociale medie Telegram.

Foto: Screenshot Sergej Karjakin/Telegram Vis mere Foto: Screenshot Sergej Karjakin/Telegram

Iført en T-shirt med bogstavet 'Z' og med et billede af Putin i baggrunden, annoncerede han her en ny sponsoraftale.

»Nu, hvor jeg er udelukket fra alle mulige turneringer, er sådan en støtte meget vigtig for mig,« skriver han i opslaget.

Bogstavet 'Z' er de seneste uger blevet et symbol i Rusland på, at man støtter den russiske invasion af Ukraine. Noget, som Sergej Karjakin har talt særdeles åbent om tidligere ifølge Dagbladet.

Så meget, at han nu er blevet udelukket fra at deltage i turneringer uden for Rusland i seks måneder af Det Internationale Skakforbund.

En beslutning, som Sergej Karjakin ikke har ret meget tilovers for.

'Det var forventet, men det er en skamfuld beslutning fra forbundet,' skrev han blandt andet i et opslag på selvsamme sociale medie tidligere på ugen.

Kreml reagerede desuden på den omdiskuterede skakstjernes udelukkelse og krævede, at forbundet straks ophævede udelukkelsen af Karjakin.

Indtil videre er det dog ikke sket.