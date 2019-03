Mikaela Shiffrin tangerede lørdag Ingemar Stenmarks rekord for flest slalomsejre i World Cuppen.

Den nye amerikanske skidronning Mikaela Shiffrin er ganske enkelt ustoppelig i denne sæson.

Lørdag tog hun sæsonens World Cup-sejr nummer 16, da hun var hurtigst i kvindernes slalom i Soldeu, Andorra. Samtidig tangerede hun en rekord sat af selveste Ingemar Stenmark.

Det var hendes 59. sejr i World Cup-regi, og hele 40 af dem er kommet i netop slalom. Det er en tangering af Stenmark, som også nåede 40 slalomsejre i karrieren.

På tværs af discipliner har hun stadig et stykke op til Stenmarks 86 sejre.

Med til historien hører, at Mikaela Shiffrin blot er 24 år og uden tvivl kommer til at tage i hvert fald slalomrekorden alene, medmindre skader ødelægger karrieren.

Shiffrin havde i forvejen taget rekorden for flest World Cup-sejre på tværs af discipliner i en sæson, da hun nåede 15, men den suveræne amerikaner fortsætter altså bare med at udbygge rekorden.

Schweizeren Wendy Holdener og slovakken Petra Vlhová besatte de øvrige pladser på podiet lørdag i Andorra.

Shiffrin har for længst sikret sig sejren i den samlede World Cup for tredje år på stribe, ligesom hun også har sikret slalomtitlen for sjette gang.

Derudover har hun også i denne sæson taget titlen i Super-G for første gang, og der skal uheld til i sidste storslalomløb for, at hun ikke også snupper sin første titel i den disciplin.

Dermed vil styrtløb være det eneste, som amerikaneren ikke vinder i denne World Cup-sæson. En helt enestående præstation af Shiffrin.

Hos mændene sejrede franskmanden Alexis Pinturault i lørdagens storslalom. Han er dermed den mest vindende franskmand i World Cup-historien med sine 23 sejre.

/ritzau/