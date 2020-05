Professionelle sportsfolk fra udlandet kan få lov til at rejse ind i USA, oplyser minister.

USA vil fritage visse udenlandske sportsfolk, der konkurrerer på professionelt niveau i amerikanske sportsgrene, for et indrejseforbud, der er indført på grund af coronaviruspandemien.

Det oplyser ministeriet for indenlandsk sikkerhed natten til lørdag dansk tid.

- Under de nuværende omstændigheder har amerikanerne brug for deres sport. Tiden er inde til at genåbne økonomien, og det er på tide, at vores professionelle sportsfolk kommer i gang igen, siger Chad Wolf, der er fungerende minister for indenlandsk sikkerhed.

Ligaerne for næsten alle de store sportsgrene i USA ligger stille på grund af virusudbruddet.

Og den påtvungne pause kommer til at koste USA's enorme sportsindustri mange penge.

En beregning foretaget af mediet ESPN i samarbejde med et analysefirma peger på et indtægtstab på mindst 12 milliarder dollar (82 milliarder kroner). Desuden vil mere end 100.000 job gå tabt.

Den økonomiske nedtur kan ende med at blive dobbelt så stor, hvis ikke amerikansk fodbold på college-niveau og den nationale liga, NFL, kommer i gang i løbet af efteråret, viser analysen.

Patrick Rishe, der er ekspert i sportsøkonomi ved Washington University i St. Louis, har på anmodning fra ESPN beregnet det økonomiske tab for professionel sport, college-sport og ungdomssport.

Han er nået frem til, at tabet for de professionelle ligaer vil være 38 milliarder kroner.

Resultatet tager udgangspunkt i, at den bedste nordamerikanske basketball-liga og den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NBA og NHL, får aflyst resten af grundspillet.

Samtidig antager Rishe, at både baseball-ligaen MLB og fodboldligaen MLS misser halvdelen af sæsonen.

Universiteterne vil tabe 27 milliarder kroner, mens ungdomsidrætten står over for et tab på 16 milliarder kroner, viser beregningerne.

- Som økonom står du tilbage og ser på blodbadet med forbløffelse og forfærdelse. Vi har aldrig set noget lignende før, sagde Rishe til ESPN i begyndelsen af maj.

ESPN's beregning inkluderer ikke de økonomiske konsekvenser for individuelle sportsgrene som golf, tennis og motorsport-serien Nascar.

/ritzau/