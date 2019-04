Ikke én, ikke to, ikke tre, ikke fire, ikke fem, ikke seks... men syv gange.

Den amerikanske tv-vært Max Kellerman er under beskyldning for at have... ja, pruttet på direkte tv.

Det skulle være sket i mandagens udgave af sportshowet 'First Take' på ESPN. Det skriver flere medier, blandt andet New York Post.

En opmærksom Reddit-bruger var den første til at opdage sekvensen, og siden tog historien fart. Et andet ESPN-show har omfavnet sagen og har kreeret en video, hvor man selv kan tage stilling til anklagerne. Se her:

Did Max Kellerman try to cover a fart with a fake cough? pic.twitter.com/84JKHYILWg — ESPN 97.5 Houston (@espn975) April 16, 2019

Prutteriet skulle være sket over seks et halvt minut langt interview-bid, hvor Max Kellerman taler med eksperten Steven A. Smith om NBA.

Flere gange skulle tv-værten angiveligt have forsøgt at maskere lydene fra bagdelen ved at hoste højlydt - desværre med ret dårlig timing.

Efter den enorme opmærksomhed, som historien har fået, har Max Kellerman valgt at konfrontere beskyldningerne.

I ESPN-programmet 'Dan Le Batard Show' erkender han dog, at han umiddelbart står med en dårlig sag uanset, hvad han siger.

Her fortæller Max Kellerman, at han set klippet igennem, hvor han skulle have været... utæt.

»Jeg har prøvet at lyttet efter, og jeg kunne ikke høre det,« afviser Julie Melsen:

»Men lad os sige, at der rent faktisk var sådan en lyd: Så ved jeg ikke, hvor den kom fra.«

Og så afviser Max Kellerman endegyldigt: »Og det var ikke mig, det kan jeg fortælle jer.«