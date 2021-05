Tv-værten Thomas Bilde fik sig lidt af en overraskelse på arbejde tirsdag.

Noget uventet måtte han konstatere, at han skulle have hjælp, da øresneglen, det nødvendige arbejdsredskab for en tv-vært, havde sat sig fast.

Det fortæller han på Instagram.

Her har han lagt en video op af det lille uheld, der heldigvis ender godt.

På optagelsen kan man se, at Thomas Bilde klogeligt presser en finger ind mod indgangen ved øret, så øresneglen ikke rykker længere ind, end den allerede er, mens hjælperen med et par pincetter førsøger at få den ud.

»Det er ikke altid en dans på roser at lave fjernsyn. I dag bød det også på en lille operation, da øresneglen skulle fiskes ud. Ikke just rart, men det lykkedes til sidst, og vi fik sludret NBA,« skriver TV 2 Sport-værten.

Der altså slap med skrækken og ikke havde problemet under udsendelsen.

