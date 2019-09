USA's undervisningsminister langer ud efter universitet i Michigan for ikke at beskytte eleverne.

Det amerikanske uddannelsesministerium har torsdag idømt Michigan State University en bøde på 30 millioner kroner for at lade gymnastiklæge Larry Nassar forgribe sig på unge piger.

For to år siden stod flere kvindelige sportsfolk frem og fortalte, at de var blevet sexmisbrugt af Nassar.

Da de første sager kom frem, viste det sig, at hundredvis af unge piger gennem tre årtier var blevet krænket af lægen.

Han arbejdede både på Michigan State University og for det amerikanske gymnastikforbund.

Sidste år indgik universitetet et forlig på 500 millioner dollar svarende til mere end tre milliarder kroner.

Forliget omfattede på det tidspunkt 333 piger og kvinder, men der var også afsat et beløb til ofre, der endnu ikke havde haft modet til at stå frem.

USA's undervisningsminister, Betsy DeVos, har torsdag givet Michigan State University en bøde på 4,5 millioner dollar (30 millioner kroner) for ikke at have reageret på klager over Nassar.

På den måde fik universitetet ifølge ministeren skabt et "seksuelt fjendtligt miljø".

- Alt for mange mennesker i ledelsen kendte til opførslen og klagerne, og alligevel fik rovdyrene lov til at blive på lønningslisten og mulighed for at misbruge endnu flere elever, siger Betsy DeVos.

- Det, der skete på Michigan State, var afskyeligt, utilgiveligt og total mangel på at leve op til lovgivningen og beskytte eleverne, siger hun.

I 2018 blev Larry Nassar idømt 125 års fængsel.

