Der er blevet sat navne på de badmintonspillere, der skal forsvare de danske farver ved EM for hold.

Cheftræneren for det danske badmintonlandshold, Kenneth Jonassen, har sat navne på de spillere, der skal forsvare det guld, som Danmark vandt ved EM for hold sidste år.

- Vi har udtaget to hold, som vi først og fremmest mener er stærke nok til at genvinde titlerne, siger Kenneth Jonassen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

Landstræneren håber, at spillerne på damesiden kan tilegne sig vigtig mesterskabserfaring, som man kan drage nytte af i fremtiden.

- Det er et ungt damehold, vi har udtaget, som vi håber kan være med til at danne grundstammen for et dansk damelandshold flere år frem, siger han.

Dameholdet består af singlespiller Julie Dawall, Line Christophersen, Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt, mens Alexandra Bøje, Amalie Magelund, Freja Ravn, Maiken Fruergaard, Mette Poulsen og Sara Thygesen skal repræsentere Danmark i double.

På herresiden skal Anders Antonsen, Jan Ø. Jørgensen, Rasmus Gemke og Viktor Axelsen repræsentere Danmark i single.

Anders Skaarup, Frederik Søgaard, Kim Astrup, Mathias Boe, Mads Conrad-Petersen skal spille double. Carsten Mogensen, der ikke rejser med til Frankrig, er på standby.

EM for hold spilles i uge syv i Liévin i Frankrig og bliver sidste stop i landsholdsregi, inden Thomas og Uber Cup 2020 løber af stablen på hjemmebane i Aarhus i midten af maj.

