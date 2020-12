En ung amerikansk fodboldspiller har skabt vrede i USA.

Helt konkret drejer det sig om Emmanuel Duron, der er røget i fængsel efter at have overfaldet en dommer under en High school-kamp torsdag aften.

Det skriver mediet news.

I kampen mellem Edinburg High School og Pharr-San Juan-Alamo i Texas gik den 18-årige fodboldspiller fuldstændig amok, da han blev diskvalificeret af kampens dommer, 58-årige Fred Gracia.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Monitor (@monitornews)

Her løb Emmanuel Duron på banen i raseri over diskvalificeringen, hvorefter han sendte dommeren til jorden i en voldsom tackling. Du kan se videoen af den voldsomme episode nederst i artiklen.

Herefter måtte både med- og modspillere gribe ind for at holde den unge amerikaner væk fra dommeren, der på det tidspunkt lå i store smerter midt på banen.

Emmanuel Duron blev derefter ført væk fra stedet af det lokale politi, der nu har smidt fodboldspilleren bag tremmer og sigtet ham for overfald.

Edinburg High School, der endte med at vinde kampen 35-21, er efterfølgende blevet smidt ud af skoleturneringen.

»Distriktet har besluttet at fjerne fodboldholdet fra Edinburg High School fra slutspillet efter en hændelse, der involverede en studerende, og som fandt sted under en kamp 3. december 2020,« meddelte Edinburg Consolidated Independent School District fredag.

»Vi undskylder over for dommeren og hans familie. På vegne af Edinburg CISD Board of Trustees og administrationen beklager vi over for atleterne, personalet og vores skolesamfund,« lyder det videre i den officielle meddelelse.

På hospitalet kunne lægerne konstatere, at Fred Garcia havde pådraget sig en hjernerystelse efter den voldsomme episode.

Emmanuel Duron et netop blevet kårets som turneringens bedste forsvarsspiller i sit distrikt.