Juan Manuel Correa er ved bevidsthed igen efter at have været involveret i dødsulykke 31. august.

Den ecuadoriansk-amerikanske racerkører Juan Manuel Correa er blevet taget ud af kunstig koma, efter at han var involveret i en grim ulykke under et Formel 2-løb på Spa-banen.

Det skriver Correas familie i en erklæring ifølge Reuters og BBC.

Familien betegner det som "et kæmpe skridt i den rigtige retning", at han også er fjernet fra den maskine, der har ydet assistance til hans hjerte og lunger.

- Den medicinske behandling skifter nu fra lungerne til benene, der ikke er blevet behandlet siden den akutte hjælp på dagen for uheldet.

- Lægerne kæmper et kapløb mod tiden for at kunne fuldføre en operation og minimere risikoen for varige skader i benene. Lægerne kan ikke fuldføre operationen, før lungerne kan kapere og modstå en langvarig operation, lyder det blandt andet fra familien ifølge Reuters.

20-årige Correa bliver på den intensive afdeling, da han stadig vurderes som "skrøbelig og sårbar". Ved ulykken brækkede han begge ben og pådrog sig en rygmarvsskade.

Den 22-årige franskmand Anthoine Hubert mistede livet ved den tragiske ulykke.

/ritzau/