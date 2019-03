Efter Christinna Pedersens farvel til topbadminton bliver Alexandra Bøje makker til Mathias Christiansen.

Doublespilleren Mathias Christiansen har fået en ny makker på badmintonbanen, efter at Christinna Pedersen i sidste uge stoppede karrieren på topplan.

19-årige Alexandra Bøje skal sammen med Christiansen udgøre den nye mixeddouble-konstellation.

Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

- Jeg synes, at det er rigtigt spændende projekt at gå ind i, og jeg glæder mig meget til at komme i gang. Der er ingen tvivl om, at Alexandra er ekstremt talentfuld og allerede nu spiller rigtig godt, siger Christiansen.

Han satser på, at de sammen kan snige sig med til OL i Tokyo næste år.

- Det er fedt, at jeg så hurtigt kan gå ind i et nyt projekt. Det er dog klart, at Alexandra og jeg nok ikke topper lige med det samme, men derfor vil vi jo stadig rigtig gerne forsøge at kvalificere os til OL.

- Så det er godt, at vi kan starte op allerede nu og få en lang træningsperiode inden første turnering, siger Mathias Christiansen.

Bøje spillede sidste år sammen med Joachim Fischer, men badmintonforbundet vurderede, at hun skulle have en ny makker for at fortsætte sin udvikling.

Siden blev hun sat sammen med Mads Pieler Kolding, men det samarbejde sluttede, nærmest før det var begyndt.

På det seneste har makkeren heddet Frederik Søgaard. Bøje og Søgaard spiller sidste turnering sammen i Spanish International.

Nu får hun chancen for at spille sammen med Mathias Christiansen, som siden efteråret 2017 har dannet par med Christinna Pedersen.

De to spillede sammen for sidste gang i Swiss Open, der blev afviklet i den forgangne uge.

Pedersen meddelte, at hun manglede gnisten til at fortsætte på internationalt topplan, efter at hun sammen med partneren Kamilla Rytter Juhl blev forældre til en pige i januar.

/ritzau/