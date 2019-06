Anders Lind vandt første sæt, men tabte alligevel med 1-4 til stærk franskmand ved European Games.

Den danske bordtennisspiller Anders Lind er færdig i singleturneringen ved European Games.

Efter at have vundet den første kamp lørdag tabte den 20-årige dansker sin 16.-delsfinale mod franske Emmanuel Lebesson, der er nummer 30 på verdensranglisten. Selv er Lind nummer 82.

Lebesson vandt med 4-1 i sæt efter cifrene 9-11, 11-4, 11-8, 11-9, 11-9.

Anders Lind fik ellers en glimrende start på kampen, og han var for alvor ovenpå, da han i en fremragende duel var presset flere meter bag bordet, men alligevel vandt den og kom foran 8-6.

Det blev også 9-6, men Lebesson kom på 9-9, inden Lind vandt sættet 11-9.

Franskmanden kom dog ind til andet sæt med større fokus. Lynhurtigt bragte han sig på 6-1, og kort efter var sættet hans med 11-4.

I tredje sæt fulgte Lind med til 4-4, men så trak Lebesson fra og havde fire sætbolde ved 10-6. Han udnyttede den tredje og vandt 11-8.

Lebesson kom på 4-0 i fjerde sæt, men blandt andet et par skarpe server - den ene et es - hjalp danskeren tilbage på 5-5.

Lind kæmpede sig foran med 9-8, men fra 9-9 lavede han et par simple fejl og tabte sættet 9-11.

I femte sæt var Lind med til 6-6, men kom så bagud 6-8, før han med et par skarpe slag kom på 8-8.

Men efter et par afsluttende fejl tabte Lind igen sættet med 9-11 og dermed også kampen.

- Jeg fik aldrig rigtigt mit spil i gang og kom derfor til at stresse og tog dumme beslutninger. Det var ham, der kom ind med sit spil, og derfor vandt han to sæt med 11-9 i stedet for mig.

- Det var meget hans fejl, der gav mig første sæt, men jeg havde 9-8 for at komme på 2-2 i sæt, og der tog jeg så dumme beslutninger, at det halve kunne være nok, opsummerer Anders Lind efter kampen.

Han deltager også i holdturneringen sammen med Jonathan Groth og Tobias Rasmussen. Den begynder torsdag.

/ritzau/