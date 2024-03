En streamingtjeneste, der ventes til efteråret, kommer til at vise kampe fra blandt NFL, NBA og PGA Tour.

Fox Corp, Disney-ejede ESPN og Warner Brothers Discovery går sammen for at lancere en streamingtjeneste til sport i USA.

De annoncerede de tre underholdningsgiganter tirsdag i en udtalelse.

Platformen bliver lanceret til efteråret og har til mål at fange de unge seere, der ikke ser fjernsyn.

Streamingtjenesten skal kombinere de forskellige sportstilbud, som de tre tv-kanaler allerede udbyder i ét produkt. Det kommer til at bestå af indhold fra de bedste ligaer i USA.

I udtalelsen lyder det, at dannelsen af streamingtjeneste afhænger af, at de tre kanaler indgår "endelig aftale".

De tre kanaler siger i en udtalelse, at de har "nået en fælles forståelse for de principielle betingelser for at danne et joint venture og bygge en innovativ ny platform, der skal huse en tiltalende tjeneste til streaming af sport".

Platformen, der kun bliver tilgængelig i USA, kommer til at give brugerne adgang til blandt andet kampe i den amerikanske fodboldliga NFL, basketligaen NBA, golf-touren PGA Tour og international fodbold.

Også VM i 2026, der spilles i USA og Mexico og vises på Fox, vil være at finde på streamingtjenesten.

Men selv om den kommende tjeneste kommer til at tilbyde meget sport, er det eksempelvis ikke alle kampe fra NFL, der bliver tilgængelige på tjenesten, da andre udbydere har rettigheder til nogle af kampene.

Dog er de tre underholdningsgiganter sikre på, at deres pakke kommer til at appellere til sportsfans, der i stigende grad er nødt til at navigere i en række apps og abonnementer for at følge med i deres favoritsportsgrene.

I udtalelsen fremgår det ikke, hvad tjenesten kommer til at koste.

/ritzau/AFP