Fra en lille gummibåd prøvede ukrainere at stoppe Chelsea-ejer Roman Abramovich enorme luksusyacht ude ved den sydvestlige kyst i Tyrkiet.

På det ukrainske gule og blå flag i båden kunne man se budskabet 'No war' skrevet med sorte bogstaver, mens den lille båd prøvede at komme i vejen for den 140 meter lange yacht med navnet 'Solaris.'

Flere engelske medier beretter om hændelsen – heriblandt The Sun og The Independent – men ingen af medierne har fået bekræftet, hvorvidt den russiske oligark var ombord på megayachten eller ej, der har kostet Abramovich mere end 3,7 milliarder kroner.

Det østeuropæiske medie Nexta skriver, at ukrainerne på den lille gummibåd var unge lystsejlere fra Odessa. Protesten blev senere stoppet af tyrkist politi.

Ukrainian protesters try to block Roman Abramovich's yacht from docking in Turkey pic.twitter.com/RWUxWr3owf — The Independent (@Independent) March 22, 2022

Roman Abramovich har fået sin luksusyacht til Tyrkiet, da den kan ligge der uden frygt for sanktioner fra EU. Det skyldes, at Tyrkiet nemlig endnu ikke har indført sanktioner mod russere.

Det har den britiske regering dog, der har sanktioneret de russiske oligarker med aktiver i Storbritannien særdeles hårdt.

Chelsea-ejeren er havnet i en situation, hvor den russiske milliardær er låst på alle økonomiske ledder og kanter af den britiske regering på grund af Abramovichs gode forhold til Vladimir Putin.

Det har blandt andet medført, at han er blevet suspenderet som direktør for den engelske storklub, og at han har fået frosset alle sine aktiver i England.

Derfor kan det meget vel være derfor, at Roman Abramovichs megayacht nu befinder sig ved den tyrkiske kyst.