Det gik helt galt for Los Angeles Clippers-stjernen Kawhi Leonard i opgøret mod Denver Nuggets i den amerikanske basketliga NBA.

Stjernespilleren blev slået i gulvet i fjerde periode af sin egen holdkammerat Serge Ibaka, der uforvarende gav Leonard en voldsom albue i ansigtet.

Leonard røg i gulvet, blodet fløj fra hans mund og flere af spillerne var dybt bekymret for ham, da sammenstødet så aldeles voldsomt ud.

Ifølge ESPN fik han en voldsom flænge i munden, der måtte syes sammen med otte sting. Dog slap han uden alvorlige mén.

Dec 25, 2020; Denver, Colorado, USA; Los Angeles Clippers forward Kawhi Leonard (2) is tended to after an injury during a play in the fourth quarter against the Denver Nuggets at Ball Arena. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports Foto: Isaiah J. Downing Vis mere Dec 25, 2020; Denver, Colorado, USA; Los Angeles Clippers forward Kawhi Leonard (2) is tended to after an injury during a play in the fourth quarter against the Denver Nuggets at Ball Arena. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports Foto: Isaiah J. Downing

Holdkammerat Paul George var virkelig bekymret, da han så en blodig Leonard ligge på gulvet.

»Jeg tænkte det værste. Jeg vidste ikke, om han havde fået en hjernerystels, eller hvor hårdt han var blevet ramt, fordi jeg så det ikke. Jeg så ham bare ligge på gulvet,« siger han.

Også Clippers-spilleren Nicolas Batum blev skræmt.

»Du har ikke lyst til at se en spiller gå ned på den måde med blod udover det hele. Men jeg tror, han er okay. Jeg så ham i omklædningsrummet, og der virkede han fin, men det var en skræmmende øjeblik,« siger Batum.

På trods af uheldet vandt Clippers opgøret med 121-108 over Nuggets.