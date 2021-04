UFC-fans blev natten til søndag sendt i noget nær choktilstand.

For opgøret mellem Chris Weidman og Uriah Hall bød nemlig på en uhyggelig skade, der må have fået tv-seerne verden over til at zappe væk fra skærmen.

Her brækkede førstnævntes skinneben midt over, da han forsøgte sig med et såkaldt low-kick i det ottekantede bur.

Du kan se den uhyggelige episode i videoen øverst i artiklen. (VI SKAL DOG ADVARE OM VOLDSOMME BILLEDER.)

En ulykkelig Chris Weidman får hjælp efter skrækskaden. Foto: Alex Menendez Vis mere En ulykkelig Chris Weidman får hjælp efter skrækskaden. Foto: Alex Menendez

Der var blot kæmpet få sekunder af opgøret ved UFC-261-stævnet i Florida, da en rystet arena blev efterladt i chok.

Herefter kom læger og andre hjælpere til for at berolige Chris Weidmann, der var i total opløsning efter at have kastet et blik på sit dinglende ben.

Også TV 3 Sports kommentatorer havde svært ved at sætte ord på det, de lige havde overværet.

»Nej, nej, nej....Skrækskade! Horrible billeder,« lød det fra kommentatorboksen.

En chokeret Uriah Hall kunne ikke tro sine egne øjne. Foto: Alex Menendez Vis mere En chokeret Uriah Hall kunne ikke tro sine egne øjne. Foto: Alex Menendez

Også Uriah Hall var rystet over episoden, som han da heller ikke ligefrem var i stand til at overvære, da Weidman faldt til jorden.

Adskillige UFC-fans spekulerer nu i, om skrækskaden dermed sætter en stopper den 36-årige amerikanske mellemvægters karriere.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldinger om, hvordan Chris Weidman har det oven på den voldsomme oplevelse.