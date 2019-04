Samantha Cerio kan ikke holde ud at se det.

'Min smerte er ikke jeres underholdning,' lyder det fra den amerikanske gymnast.

En ubehagelig video fra et stævne med Samantha Cerio som hovedperson gik i sidste uge verden rundt. Her landede hun forkert efter en dobbelt salto, og begge den 22-åriges gymnasts knæ gik af led. Advarsel! Vi viser videoen i bunden af artiklen

Nu har hun ifølge flere medier bedt folk om stoppe med at dele videoer af episoden - og stoppe med at 'tagge' hende i videoerne. Det har hun gjort på Twitter, hvor Samantha Cerio siden har gjort sin konto privat.

»Vær venlig at stoppe,« beder hun:

»Det var slemt nok at se mine knæ bøje den forkerte vej i virkeligheden, og det er ikke o.k., at jeg skal blive ved med at se det, fordi mange føler, at det er i orden at dele det.«

Den forfærdelige skade skete, da 22-årige Samantha Cerio var i aktion for Auburn University i Alabama fredag i sidste uge.

Alle i hallen, tilskuere, trænere og udøvere, blev berørte af situationen.

»Det var hårdt at se på,« sagde træner Samantha Cerios træner, Jeff Graba, efterfølgende:

»Men hun er stærk. Det sidste, hun sagde til mig, var: 'Gå ud og hjælp pigerne.«

Og faktisk lykkedes det for den uheldig gymnasts holdkammerater at kvalificere sig til universitets-finalerne. Men det bliver uden Samantha Cerio.

Hun har siden meddelt via Instagram, at hun er færdig som gymnast efter 18 år som aktiv.

'Det sluttede ikke, som jeg havde planlagt, men sådan er det vel med alt,' skrev hun.

Vis dette opslag på Instagram Friday night was my final night as a gymnast. After 18 years I am hanging up my grips and leaving the chalk behind. I couldn’t be prouder of the person that gymnastics has made me to become. It’s taught me hard work, humility, integrity, and dedication, just to name a few. It’s given me challenges and road blocks that I would have never imagined that has tested who I am as a person. It may not have ended the way I had planned, but nothing ever goes as planned. Thank you Auburn family for giving me a home and a chance to continue doing the sport that will always be my first love. I am honored to have had the privilege to represent the navy and orange AU for the past 4 years with my team by my side. Thank you for letting me share my passion with you. Thank you for letting me be a part of something bigger than myself. War Eagle Always Et opslag delt af Samantha Cerio (@sam_cerio) den 7. Apr, 2019 kl. 10.30 PDT

Advarsel!!! Her følger den ubehagelige video med Samantha Cerio: