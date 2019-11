I snart en måned har familien til den amerikanske UFC-stjerne Walt Harris gennemlevet et sandt mareridt.

Den 36-årige fighters steddatter - 19-årige Aniah Haleu Blanchard - blev sidst set den 23. oktober, og politiet behandler sagen som en kidnapning.

Og nu er en mistænkt blevet anholdt. Ifølge amerikanske People er 35-årige Antwain Fisher blevet anholdt i Alabama og sigtet for kidnapning af første grad.

Det er den anden anholdelse i sagen. For to uger siden blev 29-årige Ibraheem Yazeed anholdt - og han blev også sigtet for kidnapning, efter at overvågningsbilleder viste ham ude foran den kiosk, hvor den 19-årige pige sidst blev set.

Men Aniah Haley Blanchard er stadig ikke fundet.

Hun blev meldt savnet morgenen den 24. oktober. Og to dage senere fandt politet hendes bil ca. 100 kilometer fra hendes hjem i Montgomery. Blodbeviser fra bilen viste, at hun havde lidt 'livstruende skader', har politiet i Alabama offentliggjort.

Men Aniah har siden vist livstegn. Hun kommunikerede senest onsdag aften med hendes bofælle via Snapchat, hvor hun bekendtgjorde, at 'hun snart ville komme hjem'.

Walt Harris, der fik UFC-debut i november 2013, har på sin Instagram-profil skrevet, at han 'ikke vil hvile, før steddatteren er hjemme igen.'