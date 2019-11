Politiet er nu helt sikker. Aniah Blanchard er død.

»Vi har talt med familien, og de er selvfølgelig sønderknuste,« siger politichefen i Auburn, Paul Register.

Det var i mandags, at politiet fandt et lig i et skovområde nær Macon County, Alabama. Efterfølglende lød meldingen hurtigt, at det sandsynligvis var Aniah Blanchard.

Undersøgelser har nu bekræftet, at det helt sikker drejer sig om den 19-årige forsvundne pige, der var steddatter til UFC-stjernen Walt Harris.

Han og hustruen Angela Harris har siden 23. oktober jagtet svar på pigens mystiske forsvinden.

»Det ville have været det værste scenario, hvis vi ikke havde været i stand til at give svarene til familien,« siger politichef Paul Register ifølge AL.com:

»Nu kan de i det mindste begynde at fokusere på at komme videre.«

To mænd på henholdsvis 30 og 35 år blev i fredags anholdt. De blev begge dengang tiltalt for kidnapning af Aniah Blanchard.

Politiet fandt frem til mændene, fordi et vidne havde set en af den tvinge den 19-årige pige ind i en bil ved en tankstation.

'Nu fortsætter sagen som en mordefterforskning og flere tiltaler vil følge,' som det nu lyder i en udtalelse fra politiet.

Yderligere en mand er mandag blevet anholdt og tiltalt for at lyve for politiet i efterforskningsforløbet, der har fået enorm opmærksomhed.

»Jeg er knust på vegne af familien til Aniah Blanchard. Som resten af indbyggerne i staten har jeg bedt til, at sagen ville slutte på en anden måde. Aniah var elsket og vil blive husket af os alle,« lyder det i en udtalelse fra Kay Ivey, guvernør i Alabama.