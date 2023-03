Lyt til artiklen

Han er tilbage på den helt store scene.

Men det kunne være endt helt anderledes for UFC-kæmperen Lerone Murphy, der er klar til at træde tilbage i buret lørdag aften.

For sidste år, da han var ude for at cykle, var han involveret i en alvorlig trafikulykke, der var tæt på at koste ham livet.

'En bil drejede til højre uden at se sig for, og vi stødte sammen i høj fart. Det gav en grim hovedskade. Det tog 45 minutter før ambulancen kom, og jeg var tæt på at forbløde,' skrev han i den forbindelse på Instagram.

Lerone Murphy i buret tilbage i 2019.

Og i et interview med The Sun fortæller han, at tankerne fløj rundt, da han lå i hospitalssengen.

»Jeg troede, det var slut. Jeg troede ikke, jeg ville vende tilbage. Slet ikke så tidligt. Lægerne sagde alle mulige ting som: 'Det er ikke godt for dig at kæmpe nu'. Det knuste mit hjerte, men jeg har gode folk omkring mig og gode venner,« fortæller Lerone Murphy.

Det er ikke første gang, han har kæmpet sig tilbage. For ti år siden blev han skudt to gange i ansigtet, hvilket gav han kælenavntet 'The Miracle'.

Lerone Murphy fortæller, at han igen føler sig i topform, og at han har det ligeså godt, som han havde det inden den grimme ulykke.