UFC-kæmperen Merab Dvalishvili fortryder nok, at han tog en impulsiv beslutning om en hurtig dukkert.

Han bliver kaldt 'The Machine', men der kom i den grad grus i maskineriet, da Dvalishvili løb sig en tur.

Her kom han forbi en sø, som han gerne ville tage en dukkert i.

Han havde dog ikke tjekket, at isen stadig var ret stærk, så han røg i vandet med hovedet først. slog sig til blods og måtte hæftes sammen på hospitalet.

Merab Dvalishvili måtte syes sammen efterfølgende. Foto: Screendump/Instagram Vis mere Merab Dvalishvili måtte syes sammen efterfølgende. Foto: Screendump/Instagram

Noget, han har dokumenteret på sin Instagram.

(Se hele den dumme manøvre i videoen øverst)

'Jeg tænkte, det var en god dag til at træne og løbe i parken. Jeg så søen, som jeg troede, var sne og vand, men det viste sig, at det var ren is og en masse grene. Så snart jeg gik igennem isen, kunne jeg mærke, at min hud faldt af,' skriver han på Instagram og tilføjer:

'MEN intet var lige så smertefuldt som at få hæftet min hud sammen igen. Alt er godt nu …'

Han indrømmer da også i en af videoerne, at det var en tåbelig ulykke.

30-årige Merab Dvalishvili er fra Georgien, men er bosat i New York, hvor han træner.

Han kæmper i bantamvægt-kategorien og har vundet 12 UFC-kampe og tabt 4.

Han skulle have kæmpet i februar, men han måtte trække sig, da han stadig led af senfølger fra coronavirus.