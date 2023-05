MMA-kæmperen Felipe Colares er død i en alder af bare 29 år.

Den brasilianske kæmper mistede livet i en trafikulykke i Rio de Janeiro.

Det melder UFC på deres hjemmeside.

Felipe Colares dyrkede mixed martial arts siden en alder af bare syv år og hans drengedrøm blev opfyldt, da han med en 8-0-rekord fik lov at kæmpe i det fineste MMA-selskab i UFC.

Felipe Colares (tv.) er død i en alder af bare 29 år. Foto: Stephan Eilert Vis mere Felipe Colares (tv.) er død i en alder af bare 29 år. Foto: Stephan Eilert

Her fik han i alt seks optrædener fra 2019 til 2022, hvor det blev til to sejre i UFC.

I 2022 – efter en tabt kamp mod Chase Hooper – blev UFC-kontrakten ikke forlænget.

Felipe Colares kæmpede for at komme tilbage til det fineste selskab igen, hvor det senest blev til en sejr mod Alioune Nahaye i Februar, men et comeback til UFC nåede det desværre aldrig at blive til.

»UFC-familien sender der dybeste kondolencer til Felipe Colares familie og venner,« skriver UFC på deres hjemmeside.