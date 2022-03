En stille omgang sushi udviklede sig dramatisk for UFC-kæmperen Kevin Holland.

Holland var i gang med at spise med sin træningspartner Patrick Robinson i udkanten af Houston, Texas, da en bevæbnet mand stormede ind på velbesøgte restaurant og skød op i loftet.

Men røveren havde næppe forudset, at to veltrænede atler stod i vejen for ham.

For sammen med andre gæster tog Holland og Robinson sagen i egen hånd og fik hurtigt pacificeret røveren, der senere er blevet identificeret som den 24-årige Jesus Edrai Cardiel Samaniego ifølge New York Post.

Kevin Holland (th) blev helten. Foto: David Becker Vis mere Kevin Holland (th) blev helten. Foto: David Becker

»Mig og min ven løb hen til skytten, smed ham ned, tog kvælertag på ham, tog pistolen væk og ringede så til politiet. At kæmpe er vores levebrød, så det var bare hurtige instinkter,« fortæller Robinson til lokalstationen KHOU.

Den heltemodige gerning var da også velanset hos det lokale politi.

»Hvis det ikke var for den hurtige reaktion fra den gode samaritaner, der fjernede pistolen, hvem ved så, hvad der skunne være sket;« siger betjent Ricardo Salas fra politiet i Houston.

Kevin Holland siger til ESPN, at han brugte et greb fra ringen til at pacificere røveren.

»Jeg ville ikke råde andre til at gøre det med mindre, de er seriøst trænet for den type af situation. Udover UFC træner jeg selvforsvar først og fremmest. For mig var det den bedste måde at forsvare mig selv i situationen. Desuden kan jeg godt lide Batman,« lyder det fra Holland.

29-årige Holland var senest i aktion i UFC-sammenhæng i starten af marts, hvor han vandt over Alex Oliveira.