Egentlig mener Steve Kerr ikke, at han fortjener al opmærksomheden.

»Selv i dag er jeg nærmest flov, når jeg ser plakaten og reklamerne for 'The Last Dance',« har han sagt.

Den tidligere basketspiller har haft en gennemgående rolle i den populære Netflix-serie om Michael Jordan - og nærmest en hovedrolle i næstsidste afsnit, hvor han fortæller om drabet på faren i midten af 1980erne og den afgørende scoring i NBA-finalen i 1997, der endegyldigt sikrede Chicago Bulls mesterskabet det år.

Men tv-serien snyder, mener Steve Kerr selv. Og på den led mener han ikke, at han burde være ansigtet på serien sammen med superstjernerne Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman og træner Phil Jackson. Som her:

Steve Kerr (tv.) på plakaten for 'The Last Dance' sammen med Scottie Pippen, Michael Jordan, Dennis Rodman og Phil Jackson.

»Men jeg forstår hvorfor. Jeg er med, fordi jeg er kendt i dag som træner for Warriors, så folk genkender mig, og måske ville folk ikke genkende Toni Kukoc eller Luc Longley eller Ron Harper. Eller måske ville deres ansigter ikke betyde så meget for den unge generation i dag her 22 år senere,« siger Steve Kerr i et interview med NBC.

Statistikken giver ham egentlig ret. Og den giver også de Chicago Bulls-fans, der på sociale medier har brokket sig over den spinkle point guards placering som trækplaster, ret.

I sine fem år i Chicago Bulls startede Steve Kerr aldrig på banen, og godt nok afgjorde han den sjette kamp i 1997-finaleserien, men i snit fik han kun 22,4 minutter pr. kamp i den sæson.

Her kan du i øvrigt lige se den afgørende scoring fra 1997-finaleserien mod Utah Jazz:

STEVE KERR CALLED GAME #TheLastDance pic.twitter.com/KiVRw7lJBj — SportsCenter (@SportsCenter) May 18, 2020

Sådan en scoring huskes. Og det var i lige så høj grad bemærkelsesværdigt, at Michael Jordan dér i de sidste sekunder af kampen valgte at sende bolden videre Steve Kerr, der altså sikrede de afgørende to point, i stedet for sædvanen tro selv af afslutte.

I årene forinden havde de to haft flere sammenstød på træningsbanen, hvor Michael Jordan var kendt for at gå hårdt til sine holdkammerater for at presse dem til at præstere. Det gik ret voldsomt ud over Steve Kerr i en træningslejr op til 1995-96-sæsonen.

Her endte Michael Jordan med at sende et decideret slag i hovedet på holdkammeraten, der selv havde skubbet tilbage flere gange, hvilket også er blevet behandlet i 'The Last Dance'.

»Jeg vil sige, at det helt sikkert hjalp på vores forhold, og det lyder nok ret mærkeligt, for jeg vil ikke anbefale det til nogen derhjemme,« har Steve Kerr sagt til CBS:

John Stockton (R) of the Utah Jazz reacts to being called for a foul on Steve Kerr (L) of the Chicago Bulls 07 June in game three of the NBA Finals at the United Center in Chicago, IL. The Bulls won the game 96-54 to lead the best-of-seven series 2-1. AFP PHOTO/Jeff HAYNES JEFF HAYNES / AFP Foto: JEFF HAYNES

»Det handlede om, at Michael helt sikkert prøvede mig af, og jeg gav igen. Jeg føler, at jeg på en eller anden måde bestod prøven.«

Og Steve Kerr endte altså med at vinde tre NBA-mesterskaber på stribe i Michael Jordans anden æra i Chicago Bulls. I 1996, i 1997 og til sidst i den sidste sæson med kliken i 1998, der er omdrejningspunktet i 'The Last Dance'.

Allerede året efter stod Steve Kerr så for en sportshistorisk milepæl, som ikke engang Michael Jordan opnåede.

Han sagde nemlig i lighed med alle de andre stjerner farvel til Chicago Bulls efter afslutningen på 1997-98-sæsonen, tog til San Antonio Spurs og vandt øjeblikkeligt endnu et mesterskab.

Vis dette opslag på Instagram Steve Kerr is the only NBA player in the last 50 years to win a ring in four straight seasons Et opslag delt af ESPN (@espn) den 18. Maj, 2020 kl. 3.30 PDT

Dermed hentede Steve Kerr fire mesterskaber på stribe, og det har ingen andre spillere gjort i de seneste 50 år. Og for at det ikke skulle være nok, så vandt han faktisk også sin femte titel i sin sidste sæson i ligaen, i 2003, hvor han igen spillede for San Antonio Spurs.

Nåja, og så har han som chetræner også lige tre NBA-mesterskaber med Golden State Warriors (i 2015, i 2017 og i 2018), hvor han har været siden 2014. I sine år i klubben har han endda været i NBA-finalerne hvert eneste år, for det er også blevet til to tabte finaleserier (i 2016 og 2019). Undervejs har han slettet en del rekord for trænere.

Men Steve Kerr er altså flov over at være med på den plakat til 'The Last Dance'.

»Det burde have været Toni (Kukoc, red.) på det billede. For han var en fantastisk spiller,« lyder hans vurdering.