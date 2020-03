Formel 1-feltet kommer ikke til at køre i Baku 7. juni. Dermed er sæsonens første otte løb udsat eller aflyst.

Formel 1-grandprixet i Aserbajdsjan, der skulle have været afviklet 7. juni, er udsat, oplyser Formel 1 og Den Internationale Motorsportsunion (FIA).

Dermed er sæsonens otte første løb enten udsat eller aflyst, og bilerne kommer tidligst på banen 14. juni, når Montreal efter planen skal være vært for Canadas Grand Prix.

- Udsættelsen er aftalt efter langvarige diskussioner mellem Formel 1, FIA og den aserbajdsjanske regering, skriver Formel 1 på sin hjemmeside.

- Dette kommer som et direkte resultat af den igangværende, globale Covid-19-pandemi og er baseret på ekspertudsagn, som vi har fået fra relevante myndigheder, lyder det.

Grandprixserien skulle have startet i Melbourne 15. marts, men arrangementet blev aflyst, efter at en medarbejder på McLaren-teamet blev konstateret smittet med coronavirus.

Derudover er en række løb udskudt til senere på året. Det drejer sig om løbene i Bahrain, Kina, Vietnam, Holland, Spanien og nu Aserbajdsjan.

I sidste uge meddelte Formel 1, at Monaco Grand Prix, var udsat. Men efterfølgende blev det helt aflyst. Det stod til at blive afviklet 24. maj.

Formel 1 har fremrykket sin sommerpause til marts og april for at frigøre mere plads i kalenderen.

Det betyder, at der er ledige weekender i august, men foreløbig er det altså seks grandprixer, der skal kæmpe for at finde en ny dato.

/ritzau/