Kevin Magnussen blev påkørt bagfra, men vil ikke skabe yderligere røre i sagen.

Suzuka. Kevin Magnussen tager kritikken i forbindelse med sin tidlige exit af Japans Formel 1-grandprix med ro.

Han ønsker ikke at skabe mere røre i sagen, efter at han meget tidligt i løbet blev påkørt bagfra af Saubers Charles Leclerc og ikke nåede at fuldføre 10 omgange, før han udgik.

Efterfølgende var Leclerc sur i teamradioen, men Magnussen vil ikke bære brænde til bålet.

- Jeg har ikke så meget at sige. Han kørte ind i mig. Jeg har ikke brug for at stå her og svine andre kørere til i tv, siger han efter løbet til TV3+.

Danskeren fik en lidt skidt start fra sin 12.-plads og blev allerede på en af de første omgang reelt sat ud af spil.

- Jeg gik til højre for at blokere, hvor han gik med, og så kørte jeg tilbage mod venstre, hvor han klippede mit venstre baghjul. Det punkterede, og jeg fik skader på gulv og bagvinge. Når gulvet går i stykker, er der ikke noget at gøre, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Hans teamkollega, Romain Grosjean, blev nummer otte i løbet, som Lewis Hamilton vandt og dermed udbyggede sin føring i VM-regnskabet til 67 point.

/ritzau/